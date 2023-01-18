Сборную Мексики может возглавить аргентинский топ-тренер

Аргентинский специалист Марсело Бьелса, последним местом работы которого был «Лидс», может возглавить сборную Мексики. Об этом рапортует ESPN Deportes. Он считается основным претендентом на это место.

Ранее пост главного тренера сборной Мексики покинул аргентинец Херардо Мартино. Федерация футбола страны должна сообщить имя следующего рулевого национальной команды в ближайшее время.

Мексиканцы неудачно выступили на недавнем чемпионате мира – 2022, состоявшемся в Катаре. Команда не смогла выйти в плей-офф мундиаля, заняв третье место в квартете с Аргентиной, Польшей и Саудовской Аравией.