Юран — о товарищеских матчах сборной России: «Пять игр — это уже хорошо»

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что сборная России может провести пять товарищеских игр в 2023 году.

«Будем исходить из того, что есть пять матчей — это уже хорошо. Все зависит от возможностей. Наверное, Европа в качестве соперников исключается и будут азиатские сборные, но это хорошо», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

По мнению тренера, очень важно, чтобы контрольные игры были, ведь футболистам нужна конкуренция и мотивация.

Напомним, в минувшем году сборная России провела три товарищеских матча, в которых одержала одну победу и два раза сыграла вничью.