Национальная сборная России откажется от экипировки Adidas в нынешнем году. Об этом в разговоре с корреспондентом ТАСС рассказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

«Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы adidas. Когда будет новый партнер? В первом квартале. Сейчас проводим переговоры - будет новый технический спонсор», - сказал руководитель.

Напомним, что 1 марта прошлого года партнерского соглашение между РФС и компанией Adidas было приостановлено. Несмотря на это, национальная команда провела минувшей осенью три контрольных встречи в экипировке немецкой компании.