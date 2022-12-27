Новосельцев высказался об идее «наши против не наших» в спорте

Бывший защитник национальной сборной России Иван Новосельцев высказался на тему спортивной идеи «наши против не наших».

«Наши против не наших» - это основа интереса к спорту? Да, всё так. Естественно, всегда интереснее играть против иностранных команд», - цитирует Новосельцева «Матч ТВ».

Футболист считает, что в случае пятилетнего недопуска России к соревнованиям под эгидой УЕФА нужно предпринимать какие-либо действия, направленные на развитие футбола в стране.

20 ноября нынешнего года российская сборная провела последний на текущий момент поединок. Матч состоялся с азиатской командой, сборной Узбекистана, и завершился без забитых мячей.