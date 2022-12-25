Тухель - конкурент Зидана на пост главного тренера сборной Бразилии

Очередной именитый специалист попал в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии.

Согласно сведениям Get Football News France, южноамериканцы рассматривают кандидатуру немецкого наставника Томаса Тухеля, ранее работавшего в лондонском «Челси» и «ПСЖ». В данный момент 49-летний тренер находится в статусе безработного.

Ранее сообщалось, что в список претендентов на пост главного тренера «селесао» входят Зинедин Зидин, Маурисио Почеттино, Марсело Бьелса и Марсело Гальярдо.

Бразилия уволила Тите с поста рулевого после ЧМ-2022. Команда провально выступила в Катаре, вылетев на стадии ¼ финала.