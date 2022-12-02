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​В РФС есть понимание по срокам возможного перехода в Азию

02 Декабря 2022 • 17:58 Комментировать

Максим Митрофанов, занимающий должность генерального секретаря Российского футбольного союза, ответил на вопрос, есть ли понимание того, сколько времени займёт потенциальный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Есть. У нас есть проработка этого вопроса, но давайте поговорим об этом после заседания исполкома, в ходе которого этот вопрос будет обсуждаться», - высказался Митрофанов, чьи слова приводит sport24.

Генсек отметил, что РФС хотел бы остаться в УЕФА, но при этом нужно отталкиваться от нынешних реалий.

Ранее глава РФС Александр Дюков подтвердил, что на исполкоме будет обсуждаться возможность перехода в Азиатскую конфедерацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Максим Митрофанов
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