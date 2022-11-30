​ФИФА может серьёзно изменить регламент на чемпионате мира – 2026

Следующий чемпионат мира пройдёт в 2026 году сразу в трёх странах - в США, Канаде и Мексике. Это будет первый мундиаль с 48 участниками.

На чемпионате мира – 2026 будут сформированы сразу 16 групп по 3 команды. Вместе с тем, как сообщает The Athletic, ФИФА рассматривает вариант с серьёзным изменением регламента матчей на групповой стадии. Так, в случае ничьей в основное время команды могут переходить к серии пенальти. Победитель будет получать два очка за матч, а проигравший – одно.

Российские болельщики уже знакомы с таким форматом – он применялся на групповой стадии Фонбет Кубка России в нынешнем сезоне.