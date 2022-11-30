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Чемпионат мира 2026

​ФИФА может серьёзно изменить регламент на чемпионате мира – 2026

30 Ноября 2022 • 17:31 Комментировать (3)

Следующий чемпионат мира пройдёт в 2026 году сразу в трёх странах - в США, Канаде и Мексике. Это будет первый мундиаль с 48 участниками.

На чемпионате мира – 2026 будут сформированы сразу 16 групп по 3 команды. Вместе с тем, как сообщает The Athletic, ФИФА рассматривает вариант с серьёзным изменением регламента матчей на групповой стадии. Так, в случае ничьей в основное время команды могут переходить к серии пенальти. Победитель будет получать два очка за матч, а проигравший – одно.

Российские болельщики уже знакомы с таким форматом – он применялся на групповой стадии Фонбет Кубка России в нынешнем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА ЧМ-2026
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Комментарии (3)
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ARTUR
30 Ноября 2022 в 17:52
футбол последнее время лишь теряет ... давно уже это не спортивное мероприятие , какая то плащадка для отмыва и зарабатывания денег , лобирование чьих то интересов , политический рычаг , продвижка лгбт и рассовых тенденций , все кроме футбола и спорта , я счастлив что когда то видел темную жеребьевку , олимпийскую систему на выбывание , где футболисты были счастливы что их позвали в сборную , а не то что не разрешают носить повязки лгбт ..
Misha_diablo_football
30 Ноября 2022 в 17:37
короче херня какая-то получается...
NOBODY
30 Ноября 2022 в 17:46
не говори - в чем смысл - тянуть кого-то ? хз..
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