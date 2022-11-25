​Глава РПЛ высказался о срыве матча России против Ирана

Сборная России в ноябре могла сыграть против Ирана, но товарищеский матч сорвался. Комментарий на этот счёт дал Александр Алаев, который занимает пост президента Российской премьер-лиги.

По словам Алаева, на фоне волнений в Иране коммуникаций с той стороной стало меньше, хотя планы по проведению матча были подтверждены официальным письмом.

«Я не понимаю, что там произошло. Для меня это первый раз в истории, когда мы имеем официальное подтверждение, но здесь что-то пошло не так. До конца не знаю, в чём истинная причина», - сказал Алаев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что в ноябре сборная России сыграла против Таджикистана и Узбекистана. Оба матча завершились со счётом 0:0.