Бубнов – о сборной России: «Вообще никого из игроков нельзя отметить»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о вчерашнем матче сборной России против Узбекистана. Товарищеская встреча прошла в Ташкенте и завершилась вничью со счетом 0:0.

«Если говорить о персоналиях, то вообще никого нельзя отметить. Ни в плане активности, ни по качеству. Они могут играть лучше и быстрее», - передает слова Александра издание Sportbox.

Напомним, что несколько дней назад подопечные Валерия Карпина сыграли товарищеский поединок против команды Таджикистана. Спарринг провел в Душанбе и завершился нулевой ничьей.