Мостовой – о переходе в Азию: «Лучше играть официальные матчи, чем такие товарищеские»

Полузащитник национальной команды России Андрей Мостовой отреагировал на новость о возможном переходе сборной страны в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Если ситуация не изменится и вариантов не будет… Если нас примут в Азиатскую конфедерацию, то для меня лучше играть официальные матчи, чем такие товарищеские», - приводит слова футболиста «Зенита» издание «Чемпионат».

В ноябре сборная России сыграла два контрольных поединка против Таджикистана и Узбекистана. В обеих встречах был зафиксирован ничейный счет 0:0.

Напомним, что российская команда отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.