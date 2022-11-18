Уткин отреагировал на результат матча России против Таджикистана

Популярный блогер и журналист Василий Уткин высказался о вчерашнем спарринге сборных Таджикистана и России. Встреча состоялась в Душанбе и завершилась вничью со счетом 0:0.

«Я не смотрел матч. Не бравирую этим, просто в такого рода матчах, как правило, все легко представимо постфактум по счету. Мы все трое - и я, и Россия, и Таджикистан - ничего не пропустили», - гласит сообщение журналиста в социальных сетях.

В этом месяце сборной России предстоит сыграть еще один товарищеский матч. Подопечные Валерия Карпина в Ташкенте встретятся с национальной командой Узбекистана. Встреча пройдет 20 ноября и начнется в 15:00 по московскому времени.