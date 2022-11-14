Карпин высказался о сорвавшемся матче с Боснией и Герцеговиной

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, как отреагировал на срыв контрольного поединка против национальной команды Боснии и Герцеговины. Планировалось, что спарринг состоится 19 ноября.

«Босния? Не состоялся и не состоялся. Разве можно сейчас чему-то удивляться? Я ничему не удивляюсь», - цитирует специалиста Sport24.

Во второй половине текущего месяца сборная России проведет два товарищеских матча. 17 ноября подопечным Карпина будет противостоять Таджикистан, а 20 ноября состоится встреча с Узбекистаном. Оба спарринга пройдут на выезде – в Душанбе и Ташкенте соответственно.