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Чемпионат мира 2026

Президент ФИФА пообещал очень масштабный чемпионат мира в 2026 году

17 Июня 2022 • 08:22 Комментировать

Президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал журналистам, что чемпионат мира в 2026 году будет очень масштабным.

Инфантино заявил, что мундиаль в 2026 году будет намного интереснее и масштабнее чемпионата мира, который прошёл в США в 1994 году. Глава ФИФА отметил, что Канаду, Мексику и Соединённые Штаты захлестнёт волна радости и счастья.

«Эти три страны будут перевёрнуты с ног на голову, а затем перевёрнуты обратно», - добавил Инфантино.

Напомним, что недавно представители ФИФА объявили 16 городов США, Мексики и Канады, в которых состоится чемпионат мира по футболу в 2026 году.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Джанни Инфантино Чемпионат мира-2026
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