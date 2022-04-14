Ванкувер заменил Монреаль в списке городов, которые могут принять матчи ЧМ-2026

Канадский город Ванкувер пополнил список городов, в которых могут пройти матчи будущего чемпионата мира 2026-го года, намеченного сразу на три страны - Канада, США и Мексика. Ванкувер заменил в списке городов Монреаль, присоединившись к другим канадским городам, как Эдмонтон, Альберт и Торонто.
ФИФА собирается оформить список городов к середине 2022-го года.
Напомним, что речь идет о чемпионате, в котором сразятся сорок восемь команд, большая часть матчей будет сыграна в США (60 игр), в Канаде и Мексике состоятся по десять матчей.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
14.04 15:30
|
Аль-Акха Аль-Ахли
|
...
|
Аль-Хикма
|
|
14.04 15:30
|
Аль-Неджмех
|
...
|
Safa1
|
|
14.04 15:30
|
Триполи
|
...
|
Sporting Beirut
|
|
окончен
|
Аль-Ахед
|
6:0
|
Shabab El-Bourj
|
|
окончен
|
Гёттинген
|
2:2
|
Айнтрахт Целле
|
|
окончен
|
Ротенбургер
|
1:2
|
BW Schwalbe Tuendern
|
|
окончен
|
Зальцбургер
|
1:1
|
Зеекирхен
|
|
окончен
|
Кюхль
|
2:2
|
Вальс Грюнау
|
|
окончен
|
Грёдиг
|
1:2
|
Аниф
|
|
окончен
|
Бишофсхофен
|
1:1
|
Саальфельден
|
|
окончен
|
Брамфельдер
|
0:4
|
Гамбург-3
|
|
окончен
|
Эппельборн
|
2:1
|
Сальмрор
|
|
14.04 20:00
|
Гаммер
|
...
|
Финнентроп-Баменоль
|
|
14.04 20:00
|
Хольцвикедер
|
...
|
Хальтерн
|
2.02
4.15
2.90
|
14.04 20:00
|
Виктория Клархольц
|
...
|
Пройссен-2 Мюнстер
|
|
окончен
|
Осдорф
|
5:0
|
Бармбек-Уленхорст
|
|
14.04 20:30
|
Виктория Гамбург
|
...
|
Кюрслак-Нойенгамм
|
|
окончен
|
Маккаби Ахи-Назарет
|
4:1
|
Хапоэль Акре
|
|
окончен
|
Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон
|
0:0
|
Хапоэль Рамат-Ган
|
|
окончен
|
Хапоэль Умм-Аль-Фахм
|
2:2
|
Бней-Иегуда
|
|
окончен
|
Хапоэль Ришон-ле-Цион
|
0:1
|
Хапоэль Афула
|
2.70
2.90
2.75
|
14.04 20:30
|
Киккерс Эмден
|
...
|
Рамлинген-Эхлерсхаузен
|
|
14.04 20:30
|
Уленхорстер Палома
|
...
|
Бухгольц
|
|
14.04 20:30
|
Майнерцхаген
|
...
|
Шпрокхёвель
|
|
14.04 20:45
|
SpVgg Sterkrade-Nord
|
...
|
Дюссельдорф Вест
|
|
14.04 21:00
|
ФТ Брауншвейг
|
...
|
Blau-Weiss Lohne
|
|
14.04 21:15
|
Хюнфельд
|
...
|
Тюрк Гюджю Фридберг
|
|
14.04 21:30
|
Хаген-Утледе
|
...
|
Вольфенбюттель
|
|
15.04 13:00
|
Витория-2 Гимарайнш
|
...
|
Фелгейраш 1932
|
|
15.04 14:00
|
Красава
|
...
|
Локомотив-Казанка
|
|
15.04 15:00
|
Leicester U23 1
|
...
|
Derby U23 1
|
|
15.04 16:00
|
Brighton & Hove Albion U23 1
|
...
|
Leeds United U23
|
|
15.04 17:00
|
Графичар Белград
|
...
|
Кабель Нови-Сад
|
|
15.04 18:00
|
Динамо СПб
|
...
|
Шинник
|
|
15.04 19:00
|
Lobos Huerta
|
...
|
Алебрихес-2 Оахака
|
|
15.04 21:00
|
Торренсе
|
...
|
Alverca
|
|
15.04 21:00
|
Everton U23 1
|
...
|
Челси (до 23 лет)
|
|
15.04 21:45
|
Линфилд
|
...
|
Гленторан
|
2.14
3.30
3.30
|
15.04 21:45
|
Балликлэр Комрейдс
|
...
|
Ардс
|