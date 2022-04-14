Ванкувер заменил Монреаль в списке городов, которые могут принять матчи ЧМ-2026

Канадский город Ванкувер пополнил список городов, в которых могут пройти матчи будущего чемпионата мира 2026-го года, намеченного сразу на три страны - Канада, США и Мексика. Ванкувер заменил в списке городов Монреаль, присоединившись к другим канадским городам, как Эдмонтон, Альберт и Торонто.

ФИФА собирается оформить список городов к середине 2022-го года.

Напомним, что речь идет о чемпионате, в котором сразятся сорок восемь команд, большая часть матчей будет сыграна в США (60 игр), в Канаде и Мексике состоятся по десять матчей.