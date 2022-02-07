Растут шансы Испании и Португалии на совместное проведение чемпионата мира 2030 года

Шансы Испании и Португалии получить право на проведение чемпионата мира в 2030 году резко выросли. Это случилось после того, как конкурировавшие с ними Англия/Ирландия решили переключиться на проведение чемпионата Европы в 2028 году. Об этом сообщает Football Espana.

Следовательно, отсутствие такого конкурента резко повышает шансы совместной заявки Испании и Португалии, тем более, что в Испании мировой чемпионат в последний раз прошел в 1982 году, а в Португалии принимали только чемпионат Европы в 2004 году. Возможными конкурентами Испании и Португалии могут стать заявки Аргентины и Уругвая, а также Китая и Южной Кореи, но это менее вероятно.

Напомним, что в этом году ЧМ пройдет в Катаре, а в 2026 году по Северной Америке - Канада, США и Мексика.