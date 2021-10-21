Президент «Баварии»: Предложение ФИФА проводить чемпионаты мира раз в два года - бестолковая идея

Президенту «Баварии» Герберту Хайнеру не понравилась идея ФИФА проводить чемпионаты мира каждые два года. По его мнению, это бессмысленная затея.

«Это бестолковая идея. ФИФА жертвует футболом ради своих финансовых интересов.

Болельщикам нравится, что мировое первенство проходит каждые четыре года. Все жалуются на плотный график, а они пытаются сделать еще жестче», — цитирует Хайнера Bild.

До этого стало известно, что ФИФА разослала национальным ассоциациям презентацию с предложением проводить мундиали раз в два года, начиная с 2026 года. Сейчас чемпионаты мира организовываются раз в четыре года.