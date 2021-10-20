Бывший главный тренер юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал планы ФИФА сократить вдвое промежутки времени между чемпионатами мира.

- Это несправедливо, если чемпионат мира будет проводиться по новой схеме раз в два года, а чемпионат Европы – по старой схеме раз в четыре года. В таком случае пропадёт синхронизация крупных турниров сборных.

Думаю, идея проводить чемпионат мира раз в два года связана с маркетингом. ФИФА хочет ещё больше монетизировать футбол, чтобы происходило больше матчей с высоким градусом накала и чтобы получать максимум выгоды.

В недавнем финале четырёх Лиги наций для полноты картины не хватало, по-моему, только Англии и Германии. Это были истории на «Оскар», захватывающие и со своей драматургией. Теперь собираются сделать больше подобных матчей на мундиалях.