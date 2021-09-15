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Китай

Черчесов рассказал о предложениях из Саудовской Аравии и Китая

15 Сентября 2021 • 18:44 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о предложениях из Саудовской Аравии и Китая.

«Мне уже звонили: из Саудовской Аравии, Китая. Нет, не из Польши. Я недавно был в Инсбруке, чтобы подышать воздухом, очистить голову. Тренеру важно проанализировать свою работу. Неважно, был ли это успех или неудачный опыт - вы должны понять причину», - цитирует наставника телеграм-канал «Спортивный дайджест».

Напомним, что Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Его на этой должности сменил экс-тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить сборную Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов
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