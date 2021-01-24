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​Сетьен может трудоустроиться в Китае

24 Января 2021, 09:59,

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Бывший тренер «Барселоны» Кике Сетьен может трудоустроиться в Китае. Как сообщает испанская Marca, шестидесятидвухлетний испанский специалист ведёт активные переговоры с клубом «Далянь Про». В субботу тренерский мостик этого клуба покинул Рафаэль Бенитес. Уход испанца связан с влиянием пандемии коронавируса. 

Последним местом работы Сетьена была «Барселона». Он возглавлял каталонцев с января по август 2020 года, но не добился успеха – команда завершила сезон без трофеев и громко провалилась в Лиге чемпионов, проиграв «Баварии» со счётом 2:8 в четвертьфинале.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Кике Сетьен, Далянь Ифан
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