Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ»

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07 Декабря 2020, 23:28,
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Бразильский нападающий Халк объявил об уходе из китайского клуба «Шанхай СИПГ».
«Сегодня очень важный день – день прощания с «Шанхай СИПГ», с командой, которая встретила меня с большой любовью. Я благодарен фанатам за эти четыре года, они очень хорошо меня приняли. Благодарен руководству и одноклубникам за то, что они делились со мной опытом. Вместе у нас было огромное количество достижений. Как и всегда в своей карьере, я оставляю здесь много друзей.
Мои сердечные благодарности всей семьей «Шанхай СИПГ», - написал бразильский футболист в «Инстаграме».
34-летний Халк выступал за китайский клуб с 2016 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Халк, Шанхай СИПГ