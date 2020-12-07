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Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ»

07 Декабря 2020, 23:28,

LiveSport.Ru

Бразильский нападающий Халк объявил об уходе из китайского клуба «Шанхай СИПГ».

«Сегодня очень важный день – день прощания с «Шанхай СИПГ», с командой, которая встретила меня с большой любовью. Я благодарен фанатам за эти четыре года, они очень хорошо меня приняли. Благодарен руководству и одноклубникам за то, что они делились со мной опытом. Вместе у нас было огромное количество достижений. Как и всегда в своей карьере, я оставляю здесь много друзей.

Мои сердечные благодарности всей семьей «Шанхай СИПГ», - написал бразильский футболист в «Инстаграме».

34-летний Халк выступал за китайский клуб с 2016 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Халк, Шанхай СИПГ
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