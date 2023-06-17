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​Брат Балотелли женился - Марио появился на свадьбе в суперэлегантном костюме

17 Июня 2023 • 23:29 Комментировать

Эпатажный итальянский нападающий Марио Балотелли явился на свадьбу - его брат Энок решил покончить с холостяцкой жизнью и женился на своей девушке Джорджии. Предложение ей он сделал еще в январе 2022 года, но свадьба состоялась только сейчас, спустя полтора года.

Марио Балотелли явился на мероприятие в суперэлегантном костюме и со стильной прической - пожалуй, так эффектно он никогда ранее не выглядел.

Впрочем, не стоит забывать - внешний лоск скрывает разочарование от очень неудачного сезона (которого уже по счету) в швейцарском «Сьоне», за который он забил лишь шесть голов. 

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