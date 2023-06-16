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​Балотелли поставил фингал спортивному директору «Сьона»

16 Июня 2023 • 02:17 Комментировать

Сезон Марио Балотелли в «Сьоне» пошёл коту под хвост - клуб вылетел из высшей лиги швейцарского футбола, а игрок вновь заставлял говорить о себе не забитыми голами (шесть мячей за сезон - не Бог весть какой результат, согласитесь), а похождениями вне поля.

В феврале, сообщает издание tio.ch, имел место следующий инцидент - Балотелли вместе со спортивным директором клуба Бартелеми Константином принял участие в фестивале в швейцарской коммуне Мартиньи.

Там во время фестиваля им было предложено тусоваться в масках, но кто-то узнал Марио и начал доставать его просьбами типа «давай фотканемся», «дай автограф», «давай по пиву». А чтобы вывести Марио из себя, много ли надо?!

Балотелли начал закипать, затем от слов перешел к «махачу», но, действуя как слон (не шахматный, хотя на одного из таковых он в известном смысле похож), попал по лицу не своему обидчику, а пытавшемуся вмешаться Константину. У того в результате появился здоровенный фингал.

А то, что огласке инцидент предали только сейчас, однозначно говорит о том, что вскоре с Марио будут расставаться. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сьон Марио Балотелли
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