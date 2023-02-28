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Детектив в Швейцарии - сыщики ищут тело мафиози, которого убил бывший футболист

28 Февраля 2023 • 08:16 Комментировать

Настоящий детектив разыгрывается прямо сейчас в Швейцарии, где полиция пытается локализовать тело некоего убитого мафиози, который был убит пять лет назад бывшим футболистом клуба «Ланси», выступающего в одной из низших лиг Швейцарии.

Имя преступника пока что не сообщается, но уточняется, что он сам явился в полицию и сообщил о преступлении, которое имело место в июне 2018 года. По словам обвиняемого, после преступления он выплыл на лодке и сбросил тело где-то посреди Женевского озера.

Имя его, как уже было отмечено, не сообщается, но пресса, в частности, Tribune de Geneve, дает некоторые намеки - футболист начинал карьеру во Франции, и, помимо «Ланси», выступал также за «Эйгль».

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