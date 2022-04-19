Чалов пропустил 2 из 4 последних матчей «Базеля»

Российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов пропустил два из четырёх последних матчей команды в швейцарском чемпионате.

24-летний российский футболист остался в запасе и так и не появился на поле в поединке 30-го тура швейцарского чемпионата, в котором «Базель» играл со «Сьоном». Встреча завершилась нулевой ничьей. Стоит отметить, что Чалов пропустил два из четырёх последних матчей своей команды.

В этом сезоне Фёдор Чалов провёл в швейцарской лиге девять поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.