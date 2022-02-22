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Кирьяков: «Буду рад, если Чалов из Швейцарии перейдёт в топ-лигу»

22 Февраля 2022 • 09:11 Комментировать (1)

Экс-футболист сборной России и московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о переезде нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в чемпионат Швейцарии. Форвард будет выступать на правах аренды за местный гранд – «Базель».

«Переезд в Швейцарию - небольшой шаг вперед. «Базель» является плацдармом для того, чтобы продвинуться дальше. Буду рад, если он из Швейцарии перейдет в топ-чемпионат», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

23-летний россиянин присоединился к швейцарскому коллективу в зимнее трансферное окно. С ним был подписан арендный договор, рассчитанный до конца июня текущего года.

Фёдор уже принял участие в трех поединках местного чемпионата, в которых отметился голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Кирьяков Фёдор Чалов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
22 Февраля 2022 в 10:02
Да какая ему топ лига? Если считать английскую лигу 1 или 2 топовой, то это как раз его уровень.
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