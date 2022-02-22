Кирьяков: «Буду рад, если Чалов из Швейцарии перейдёт в топ-лигу»

Экс-футболист сборной России и московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о переезде нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в чемпионат Швейцарии. Форвард будет выступать на правах аренды за местный гранд – «Базель».

«Переезд в Швейцарию - небольшой шаг вперед. «Базель» является плацдармом для того, чтобы продвинуться дальше. Буду рад, если он из Швейцарии перейдет в топ-чемпионат», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

23-летний россиянин присоединился к швейцарскому коллективу в зимнее трансферное окно. С ним был подписан арендный договор, рассчитанный до конца июня текущего года.

Фёдор уже принял участие в трех поединках местного чемпионата, в которых отметился голевой передачей.