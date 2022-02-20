«Базель» разгромил аутсайдера, Чалов отдал первый голевой пас в 2022 году

В 22-м туре чемпионата Швейцарии «Базель» играл против «Лозанны-Спорт», главного аутсайдера турнира. Команда Фёдора Чалова разгромила соперника, а сам россиянин стал автором первого голевого паса в этой лиге, проведя на поле 80 минут.
«Базель» вышел на второе место, но провел на игру больше, чем конкуренты из «Янг Бойз».
Протокол игры
|(1:0) Ланг Михаэль50'
(2:0) Салаи Адам65'
(3:0) Каттербах Ноа89'
Линднер Хайнц•Ланг Михаэль 70' (Лопес Серхио ( 70') •Пельмар Анди•Павлович Страхиня • 75'Каттербах Ноа•Малес Дариан 46' (Салаи Адам ( 46') •Фрай Фабиан • 39'Штокер Валентин•Чалов Фёдор 81' (Фернандеш Желсон II ( 81') •Ндой Дан 81' (Паласиос Матиас ( 81') •Миллар Лиам
Диао Мори•Зохури Армель•Гриппо Симоне•Монтейру Элтон•Шафик Фуад•Томас Тразье 60' (Пундже Максим ( 60') •Кукурузович Степан•Сузуки Тоити 16' 81' (Жан Н'Гессан ( 81') •Маю Хишам 81' (Уаттара Брахима ( 81') •Zeki Amdouni • 86'Шпильман Марвин 52' (Койл Трей ( 52')
19 февраля. Стадион "Санкт-Якоб Парк".
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