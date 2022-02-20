«Базель» разгромил аутсайдера, Чалов отдал первый голевой пас в 2022 году

В 22-м туре чемпионата Швейцарии «Базель» играл против «Лозанны-Спорт», главного аутсайдера турнира. Команда Фёдора Чалова разгромила соперника, а сам россиянин стал автором первого голевого паса в этой лиге, проведя на поле 80 минут.

«Базель» вышел на второе место, но провел на игру больше, чем конкуренты из «Янг Бойз».