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«Базель» разгромил аутсайдера, Чалов отдал первый голевой пас в 2022 году

20 Февраля 2022 • 00:26 Комментировать
Базель
3:0
Лозанна-Спорт
окончен

В 22-м туре чемпионата Швейцарии «Базель» играл против «Лозанны-Спорт», главного аутсайдера турнира. Команда Фёдора Чалова разгромила соперника, а сам россиянин стал автором первого голевого паса в этой лиге, проведя на поле 80 минут.

«Базель» вышел на второе место, но провел на игру больше, чем конкуренты из «Янг Бойз».

Протокол игры  
Базель 3:0Лозанна-Спорт
(1:0) Ланг Михаэль50'   

(2:0) Салаи Адам65'

(3:0) Каттербах Ноа89'

   
Линднер ХайнцЛанг Михаэль  70' (Лопес Серхио (  70') Пельмар АндиПавлович Страхиня   75'Каттербах НоаМалес Дариан  46' (Салаи Адам (  46') Фрай Фабиан   39'Штокер ВалентинЧалов Фёдор  81' (Фернандеш Желсон II (  81') Ндой Дан  81' (Паласиос Матиас (  81') Миллар Лиам
Запасные: Хайдари АльбианКасами ПайтимГебхардт ФеликсЧипперфилд ЛиамДжака Таулант
Диао МориЗохури АрмельГриппо СимонеМонтейру ЭлтонШафик ФуадТомас Тразье  60' (Пундже Максим (  60') Кукурузович СтепанСузуки Тоити   16'  81' (Жан Н'Гессан (  81') Маю Хишам  81' (Уаттара Брахима (  81') Zeki Amdouni   86'Шпильман Марвин  52' (Койл Трей (  52')
Запасные: Melvin MastilKarim SowNassim ZoukitКастелла ТомасRodrigo Pollero
19 февраля. Стадион "Санкт-Якоб Парк".

 

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Базель Фёдор Чалов
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окончен Лугано 0:2 Санкт-Галлен
окончен Базель 3:0 Лозанна-Спорт
20.02  16:15 Сьон ... Цюрих 3.50 3.65 1.95
20.02  18:30 Серветт ... Люцерн 1.73 3.80 4.40
20.02  18:30 Грасcхоппер ... Янг Бойз 4.20 3.75 1.76
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Сегодня, 20 Февраля
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