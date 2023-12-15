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Клубный чемпионат мира

Бензема не забил пенальти, его «Аль-Иттихад» без шансов проиграл на клубном чемпионате мира

15 Декабря 2023 • 22:55 Комментировать
Аль-Ахли Каир
3:1
Аль-Иттихад Джидда

На клубном чемпионате мира состоялся очередной матч. Опытный участник этого турнира, египетский «Аль-Ахли» играл против «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии. Команды боролись достойно и попеременно создавали моменты, а забивали только номинальные хозяева поля. В первом тайме у соперников было по одиннадцатиметровому удару. И если Али Маалул свой шанс использовал, то Карим Бензема - нет. За три минуты в середине второго тайма всё стало понятно - Хуссейн эль-Шахат и Имам Ашур забили по мячу - 3:0. Бензема все же забил гол престижа перед финальным свистком - 3:1.

В понедельник «Аль-Ахли» поборется с «Флуминенсе» за выход в финал.

Протокол игры  
Аль-Ахли Каир3:1Аль-Иттихад Джидда
(1:0) Маалул Али21'  
(2:0) Эль-Шахат Хуссейн59'  
(3:0) Ашур Имам62'  
  90'Бензема Карим (3:1)
Эль-Шенави МохамедХани МохамедЭль-Ханафи ЯссерАбдель Монем МохамедМаалул АлиАшур Имам 72' (Мохамед Тахер ( 72') Аттия МарванКока Ахмед Хассан 87' (Модест Антони ( 87'  90') Тау Перси 87' (Дьенг Алиу ( 87') Кахраба 72' (Эль-Сулейя Амр ( 72') Эль-Шахат Хуссейн 72' (Фуад Карим ( 72')
Запасные: Мохамед КаримТавфик АкрамШобеир Мустафа АхмедАлаа ХамзаРабиа РамиАшраф Мохамед
Аль-Маюф АбдуллаАль-Шанкити Муханнад 46' (Бамсауд Ахмед ( 46') Хегази АхмедКадеш ХасанАль-Хавсави Закария 46' (Аль-Олайан Мадаллах ( 46') Фабиньо ЭнрикеКанте Н'ГолоАль-Гамди ФайсалРомариньо Рикардо 70' (Жота Серран ( 70') Бензема КаримКоронадо Игор 70' (Хамдалла Абдерразак ( 70')
Запасные: Гроэ МарселоАль-Менхали СуайлемХавсави ОмарАль-Мермеш УсамаАль-Джамаан СалехФархан СултанАль-Сахафи Марван
15 декабря. Стадион "Кинг Абдулла Спорт Сити".

 

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Карим Бензема Аль-Ахли Каир Аль-Иттихад Джидда ещё теги
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Ставка и прогноз на матч Аль-Ахли Каир – Аль-Иттихад Джидда Клубного чемпионата мира – 15 декабря 2023
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