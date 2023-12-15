Бензема не забил пенальти, его «Аль-Иттихад» без шансов проиграл на клубном чемпионате мира

На клубном чемпионате мира состоялся очередной матч. Опытный участник этого турнира, египетский «Аль-Ахли» играл против «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии. Команды боролись достойно и попеременно создавали моменты, а забивали только номинальные хозяева поля. В первом тайме у соперников было по одиннадцатиметровому удару. И если Али Маалул свой шанс использовал, то Карим Бензема - нет. За три минуты в середине второго тайма всё стало понятно - Хуссейн эль-Шахат и Имам Ашур забили по мячу - 3:0. Бензема все же забил гол престижа перед финальным свистком - 3:1.

В понедельник «Аль-Ахли» поборется с «Флуминенсе» за выход в финал.