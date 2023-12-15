Бензема не забил пенальти, его «Аль-Иттихад» без шансов проиграл на клубном чемпионате мира

На клубном чемпионате мира состоялся очередной матч. Опытный участник этого турнира, египетский «Аль-Ахли» играл против «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии. Команды боролись достойно и попеременно создавали моменты, а забивали только номинальные хозяева поля. В первом тайме у соперников было по одиннадцатиметровому удару. И если Али Маалул свой шанс использовал, то Карим Бензема - нет. За три минуты в середине второго тайма всё стало понятно - Хуссейн эль-Шахат и Имам Ашур забили по мячу - 3:0. Бензема все же забил гол престижа перед финальным свистком - 3:1.
В понедельник «Аль-Ахли» поборется с «Флуминенсе» за выход в финал.
Протокол игры
|(1:0) Маалул Али21'
|(2:0) Эль-Шахат Хуссейн59'
|(3:0) Ашур Имам62'
|90'Бензема Карим (3:1)
Эль-Шенави Мохамед•Хани Мохамед•Эль-Ханафи Яссер•Абдель Монем Мохамед•Маалул Али•Ашур Имам72' (Мохамед Тахер (72') •Аттия Марван•Кока Ахмед Хассан87' (Модест Антони (87') • 90'Тау Перси87' (Дьенг Алиу (87') •Кахраба72' (Эль-Сулейя Амр (72') •Эль-Шахат Хуссейн72' (Фуад Карим (72')
Аль-Маюф Абдулла•Аль-Шанкити Муханнад46' (Бамсауд Ахмед (46') •Хегази Ахмед•Кадеш Хасан•Аль-Хавсави Закария46' (Аль-Олайан Мадаллах (46') •Фабиньо Энрике•Канте Н'Голо•Аль-Гамди Файсал•Ромариньо Рикардо70' (Жота Серран (70') •Бензема Карим•Коронадо Игор70' (Хамдалла Абдерразак (70')
15 декабря. Стадион "Кинг Абдулла Спорт Сити".
Бан пользователя