ФИФА сделала из клубного чемпионата мира Суперлигу клубов

ФИФА наконец-то объявила о смене формата клубного чемпионата мира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о новой структуре.

В 2025 году состоится новый розыгрыш клубного чемпионата мира. ФИФА изменила структуру, и теперь этот турнир стоит ждать с особым нетерпением. В последние годы мундиаль среди клубов был турниром проходным. Главная интрига заключалась в том, состоится ли матч команд из Европы и Южной Америки. Всё же обладатели Кубка Либертадорес могли хотя бы навязать борьбу представителям Старого Света. При этом вот уже десять лет трофей неизменно отправляется в Европу. После реформы ФИФА у представителей Старого Света шансов завоевать трофей будет ещё больше, но зато теперь будет интрига.

ФИФА изменила структуру турнира. Теперь на клубном чемпионате мира будет 32 участника, из которых сразу 12 будут представлять Европу. Ожидается, что это будут 4 победителя Лиги чемпионов и 8 сильнейших команд по рейтингу УЕФА. Иными словами, на клубном мундиале будет 12 европейских топ-клубов. Если бы турнир проходил прошлым летом, то на нём сыграли бы: «Ливерпуль», «Бавария», «Челси», «Реал» (четыре последних победителя Лиги чемпионов), «Барселона», «ПСЖ», «Ювентус», «Рома», «Лейпциг», «Аякс», «Порту» и «Лион» (8 лучших команд по рейтингу УЕФА по состоянию на лето 2022 года, учитывая, что из одной страны не может быть больше 2 участников).

Если смотреть на европейскую часть состава участников, то само собой вырывается определение турнира с таким подбором. Это ведь очень близко к Суперлиге. Конечно, не хватает нескольких ярких представителей, да и ограничение в два клуба из одной страны (за исключением случая, когда они являются победителями континентальных турниров) плохо сказывается. И всё же выглядит очень интригующе.

Понятное дело, что ФИФА не могла создать полноценную клубную Суперлигу только на базе Европы. По этой причине с европейцами будут соперничать команды со всего света. Южную Америку будут представлять 6 клубов, Азию, Африку, Северную и Центральную Америку – по 4, Океанию – 1. Также будет представитель страны-хозяйки.

По сути ФИФА придумала свою структуру Суперлиги среди клубов. С одной стороны, состав участников точно будет поражать воображение. При этом за счёт пёстрого состава команд, принимающих участие, интерес к турниру будет крайне высок и не только в Старом Свете. Более того, очевидно, что такая структура соревнования позволит ФИФА серьёзно заработать. В свою очередь это также гарантирует и хороший дополнительный приход клубам, в том числе не только европейским.

Так как на турнире будут участвовать 32 команды, очевидно, что он будет проходить в странах, где есть необходимая инфраструктура. На ум сразу приходят США, где европейские клубы часто проводят предсезонную подготовку. Причём в этой стране много представителей из Центральной и Южной Америки, которые также будут играть на чемпионате мира. При этом, учитывая, что клубный мундиаль будет проходить за год до привычного планетарного первенства, новый турнир может заменить Кубок конфедераций в качестве тестового соревнования.

Так или иначе, но новый клубный чемпионат мира точно будет тем соревнованием, которое притягивает интерес. Наверняка после первого розыгрыша ФИФА внесёт несколько изменений, чтобы приблизить его к Суперлиге. Главный вопрос – когда этот турнир будет проводиться раз в два года, а не в четыре. Кажется, что явных преград для этого нет.

Роман Андреев