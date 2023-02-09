Анчелотти оценил игру Винисиуса на клубном ЧМ

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после матча с «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира. В частности, итальянский специалист высказался об игре нападающего Винисиуса Жуниора.

«Жуниор очень любит играть в футбол. Вини забил классный гол и был тем игроком, которого вы привыкли видеть в последнее время. Это отличный футболист, что он в очередной раз доказал», - цитирует Карло газета Marca.

«Сливочные» победили соперника из Египта со счетом 4:1. В финальном поединке клубного чемпионата мира мадридский гранд встретится с «Аль-Хилялем».