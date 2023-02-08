Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Клубный чемпионат мира 2016

«Фламенго» неожиданно остался без финала клубного чемпионата мира

08 Февраля 2023 • 00:07 Комментировать
Фламенго
2:3
Аль-Хиляль Эр-Рияд
окончен

На клубном чемпионате мира по футболу определился первый участник финального матча. Им неожиданно стал «Аль-Хиляль», который был сильнее «Фламенго». Игра началась с обмена голами. Аравийцы реализовали пенальти на четвертой минуте и пропустили в ответ с игры Педро. На восьмой компенсированной минуте первого тайма Жерсон подвел бразильский клуб, получив вторую желтую карточку, а Салем аль-Доссари снова был беспощаден с 11-метровой отметки. После перерыва «Аль-Хиляль» упрочил свой перевес на 70-й минуте, а интрига вернулась лишь перед финальным свистком, когда Педро оформил дубль - 2:3.

В финале коллектив из Саудовской Аравии сыграет против мадридского «Реала» или «Аль-Ахли» из Каира.

Протокол игры  
Фламенго2:3Аль-Хиляль Эр-Рияд
  4'Аль-Доссари Салем (0:1)
(1:1) Педро Гильерме20'  
  45'Аль-Доссари Салем (1:2)
  70'Вьетто Лусиано (1:3)
(2:3) Педро Гильерме90'  
Дос Сантос АдербарКотулио МатеусЛуис ДавидЛео Перейра 46' (Пульгар Эрик ( 46') Айртон ЛукасЖерсон Сантос  45'Тьяго Маия 81' (Видаль Артуро ( 81') Рибейро Эвертон 68' (Эвертон Соарес ( 68') Габриэл БарбозаДе Арраскаэта Джорджиан 46' (Бруно Фабрисио ( 46') Педро Гильерме
Запасные: Кунья МатеусКастро ПаблоНогейра ХугоВарела ГильермоКайо РодригоЛуис ФилипеМатеузиньоМариньо
Аль-Маюф АбдуллаАбдулхамид СаудХёнсу ЧанАбдулайи АлиАль-Давсари Халифа 66' (Аль-Давсари Нассер ( 66') Каррильо АндреКуэльяр ГуставоАль-Доссари СалемМарега МуссаИгало Одион 57' (Ричард Майкл ( 57') Вьетто Лусиано 88' (Джахфали Мохаммед ( 88')
Запасные: Отайф АбдуллаАль-Хамдан АбдуллаАлкхайбари МохаммедАльвотаян ХбибMuath FaqeehiАль-Джувайр МусабАль-Овайс МохаммедАль-Шехри Салех
07 февраля. Стадион "Стад де Танжер".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фламенго аль-хиляль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фламенго Фламенго
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд
2
3
Видео
08.02.23 в 22:00
Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир
Реал Мадрид Реал Мадрид
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Февраля
00:07 · Клубный чемпионат мира 2017
«Фламенго» неожиданно остался без финала клубного чемпионата мира
07 Февраля
13:03 · Клубный чемпионат мира 2017
​«Аль-Ахли» - «Реал»: прогноз на матч клубного чемпионата мира – 8 февраля 2023
04 Февраля
21:57 · Клубный чемпионат мира 2017
Определился соперник «Реала» на клубном чемпионате мира
20:40 · Клубный чемпионат мира 2017
«Аль-Хиляль» не без везения пробился в полуфинал клубного чемпионата мира
03 Февраля
01:32 · Клубный чемпионат мира 2017
Николаев высказался о нововведении, связанном с VAR, продемонстрированном на клубном ЧМ
02 Февраля
11:58 · Клубный чемпионат мира 2017
«Аль-Ахли» всухую победил «Окленд Сити» на клубном ЧМ
01 Февраля
23:59 · Клубный чемпионат мира 2017
«Аль-Ахли» победил в стартовом матче на клубном чемпионате мира
13 Января
15:28 · Клубный чемпионат мира 2017
​Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира, «Реал» узнал потенциального соперника
13 Февраля
12:00 · Клубный чемпионат мира 2017
Фаната бразильского «Палмейраса» застрелили в ходе просмотра финала клубного чемпионата мира
09:10 · Клубный чемпионат мира 2017
Маунт получил травму в финале клубного чемпионата мира
00:44 · Клубный чемпионат мира 2017
Тухель: «Мы заслужили этот успех»
12 Февраля
23:10 · Клубный чемпионат мира 2017
Хаверц повторил достижение Месси 11-летней давности
22:39 · Клубный чемпионат мира 2017
Тьяго Силва - лучший игрок клубного чемпионата мира 1
19:05 · Клубный чемпионат мира 2017
​«Челси» - «Палмейрас» - 2:1 (закончен)
17:57 · Клубный чемпионат мира 2017
​«Аль-Ахли» занял третье место на клубном чемпионате мира, разгромив «Аль-Хиляль» в большинстве
Все новости
Рекомендуем