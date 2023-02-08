«Фламенго» неожиданно остался без финала клубного чемпионата мира

На клубном чемпионате мира по футболу определился первый участник финального матча. Им неожиданно стал «Аль-Хиляль», который был сильнее «Фламенго». Игра началась с обмена голами. Аравийцы реализовали пенальти на четвертой минуте и пропустили в ответ с игры Педро. На восьмой компенсированной минуте первого тайма Жерсон подвел бразильский клуб, получив вторую желтую карточку, а Салем аль-Доссари снова был беспощаден с 11-метровой отметки. После перерыва «Аль-Хиляль» упрочил свой перевес на 70-й минуте, а интрига вернулась лишь перед финальным свистком, когда Педро оформил дубль - 2:3.
В финале коллектив из Саудовской Аравии сыграет против мадридского «Реала» или «Аль-Ахли» из Каира.
Протокол игры
|4'Аль-Доссари Салем (0:1)
|(1:1) Педро Гильерме20'
|45'Аль-Доссари Салем (1:2)
|70'Вьетто Лусиано (1:3)
|(2:3) Педро Гильерме90'
Дос Сантос Адербар•Котулио Матеус•Луис Давид•Лео Перейра46' (Пульгар Эрик (46') •Айртон Лукас•Жерсон Сантос• 45'Тьяго Маия81' (Видаль Артуро (81') •Рибейро Эвертон68' (Эвертон Соарес (68') •Габриэл Барбоза•Де Арраскаэта Джорджиан46' (Бруно Фабрисио (46') •Педро Гильерме
Аль-Маюф Абдулла•Абдулхамид Сауд•Хёнсу Чан•Абдулайи Али•Аль-Давсари Халифа66' (Аль-Давсари Нассер (66') •Каррильо Андре•Куэльяр Густаво•Аль-Доссари Салем•Марега Мусса•Игало Одион57' (Ричард Майкл (57') •Вьетто Лусиано88' (Джахфали Мохаммед (88')
07 февраля. Стадион "Стад де Танжер".
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