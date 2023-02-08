«Фламенго» неожиданно остался без финала клубного чемпионата мира

На клубном чемпионате мира по футболу определился первый участник финального матча. Им неожиданно стал «Аль-Хиляль», который был сильнее «Фламенго». Игра началась с обмена голами. Аравийцы реализовали пенальти на четвертой минуте и пропустили в ответ с игры Педро. На восьмой компенсированной минуте первого тайма Жерсон подвел бразильский клуб, получив вторую желтую карточку, а Салем аль-Доссари снова был беспощаден с 11-метровой отметки. После перерыва «Аль-Хиляль» упрочил свой перевес на 70-й минуте, а интрига вернулась лишь перед финальным свистком, когда Педро оформил дубль - 2:3.

В финале коллектив из Саудовской Аравии сыграет против мадридского «Реала» или «Аль-Ахли» из Каира.