«Палмейрас» стал первым финалистом клубного чемпионата мира

На клубном чемпионате мира по футболу определился первый участник финальной стадии. Бразильский «Палмейрас» играл против «Аль-Ахли» из Египта и добыл победу со счётом 2:0. Рафаэль Вейга стал автором победного гола на 39-й минуте, а Дуду удвоил перевес в самом начале второго тайма.
Во втором полуфинале в среду сразятся «Челси» и «Аль-Хиляль».
Протокол игры
|(1:0) Вейга Рафаэль39'
|(2:0) Dudu X49'
Перейра Вевертон•Роша Маркос•Луан Гарсия IV•Гомес Густаво•Пикерес Хоакин•Данило Ларанжера•Рафаэл Жозе 86' (Атуэста Эдуард ( 86') •Скарпа Густаво 88' (Дейверсон Силва ( 88') •Вейга Рафаэль 78' (Жаилсон Маркес ( 78') •Рони III 88' (Лопес Брено ( 88') •Dudu X 78' (Уэсли Лопес ( 78')
Лотфи Али•Rami Rabia 54' (Абделькадер Ахмед ( 54') •Эль-Ханафи Яссер•Малул Али•Хани Мохамед•Ашраф Айман • 81'Эль-Шахат Хуссейн 54' (Фатхи Хамди ( 54') •Дьенг Алиу•Amro Soulia 54' (Шериф Мохамед ( 54') •Магди Мохамед•Мохамед Тахер 74' (Солиман Валид ( 74')
08 февраля. Стадион "Аль-Найян".
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