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Клубный чемпионат мира 2016

«Палмейрас» стал первым финалистом клубного чемпионата мира

08 Февраля 2022 • 21:26 Комментировать
Палмейрас Сан-Паулу
2:0
Аль-Ахли Каир
2-й тайм

На клубном чемпионате мира по футболу определился первый участник финальной стадии. Бразильский «Палмейрас» играл против «Аль-Ахли» из Египта и добыл победу со счётом 2:0. Рафаэль Вейга стал автором победного гола на 39-й минуте, а Дуду удвоил перевес в самом начале второго тайма.

Во втором полуфинале в среду сразятся «Челси» и «Аль-Хиляль».

Протокол игры  
Палмейрас Сан-Паулу 2:0Аль-Ахли Каир
(1:0) Вейга Рафаэль39'   
(2:0) Dudu X49'   
Перейра ВевертонРоша МаркосЛуан Гарсия IVГомес ГуставоПикерес ХоакинДанило ЛаранжераРафаэл Жозе  86' (Атуэста Эдуард (  86') Скарпа Густаво  88' (Дейверсон Силва (  88') Вейга Рафаэль  78' (Жаилсон Маркес (  78') Рони III  88' (Лопес Брено (  88') Dudu X  78' (Уэсли Лопес (  78')
Запасные: Ломба МарселоКушчевич БенхаминМурило СеркейраMateus OliveiraМайке РошаНаварро РафаЖорже Марко
Лотфи АлиRami Rabia  54' (Абделькадер Ахмед (  54') Эль-Ханафи ЯссерМалул АлиХани МохамедАшраф Айман   81'Эль-Шахат Хуссейн  54' (Фатхи Хамди (  54') Дьенг АлиуAmro Soulia  54' (Шериф Мохамед (  54') Магди МохамедМохамед Тахер  74' (Солиман Валид (  74')
Запасные: Микиссоне ЛуишВахид МахмудШобеир Мустафа АхмедФуад КаримАбдель Монем Мохамед
08 февраля. Стадион "Аль-Найян".

 

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Палмейрас Аль-Ахли Каир
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ПАЛМЕЙРАС САН-ПАУЛУ АЛЬ-АХЛИ КАИР
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Идет 92 минута Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Аль-Ахли Каир
09.02  16:30 Монтеррей ... Аль-Джазира
09.02  19:30 Аль-Хиляль Эр-Рияд ... Челси 11.00 5.70 1.27
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