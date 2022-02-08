«Палмейрас» стал первым финалистом клубного чемпионата мира

На клубном чемпионате мира по футболу определился первый участник финальной стадии. Бразильский «Палмейрас» играл против «Аль-Ахли» из Египта и добыл победу со счётом 2:0. Рафаэль Вейга стал автором победного гола на 39-й минуте, а Дуду удвоил перевес в самом начале второго тайма.

Во втором полуфинале в среду сразятся «Челси» и «Аль-Хиляль».