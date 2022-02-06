​Первый гол на клубном чемпионате мира отменил «робот»

На днях стартовал клубный чемпионат мира. Этот турнир стал очередным, на котором тестируется полуавтоматическая система фиксации положения «вне игры». В четверг вечером первый гол на турнире в матче между «Аль-Джазирой» и «Пираэ» был отменён как раз такой системой – «робот» увидел, что нападающий во время паса с фланга находится на какие-то миллиметры ближе к воротам, чем последний защитник.

Систему полуавтоматической фиксации офсайда планируется использовать на чемпионате мира в Катаре, который пройдёт в ноябре-декабре. Система должна помочь сократить время на построение линий и оценку моментов арбитрами ВАР.