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Клубный чемпионат мира 2016

​Первый гол на клубном чемпионате мира отменил «робот»

06 Февраля 2022 • 14:53 Комментировать
Аль-Джазира
4:1
Пираэ
окончен

На днях стартовал клубный чемпионат мира. Этот турнир стал очередным, на котором тестируется полуавтоматическая система фиксации положения «вне игры». В четверг вечером первый гол на турнире в матче между «Аль-Джазирой» и «Пираэ» был отменён как раз такой системой – «робот» увидел, что нападающий во время паса с фланга находится на какие-то миллиметры ближе к воротам, чем последний защитник.

Систему полуавтоматической фиксации офсайда планируется использовать на чемпионате мира в Катаре, который пройдёт в ноябре-декабре. Система должна помочь сократить время на построение линий и оценку моментов арбитрами ВАР.

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