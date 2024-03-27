Месси высказался о возможном завершении карьеры

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, когда может завершить профессиональную карьеру.

Форвард отметил, что это случится в тот момент, когда он почувствует, что больше не сможет получать удовольствие от игры и не сможет помогать партнёрам на поле, к тому же он считает себя самокритичным, поэтому знает, когда ему хорошо, а когда плохо.

«Когда я почувствую, что пришло время принять это решение, я приму его, не задумываясь о возрасте. Если я буду чувствовать себя хорошо, я постараюсь продолжать играть, потому что это то, что я люблю и умею делать», — цитирует Месси из подкаста Big Time AS.

Напомним, что соглашение 36-летнего аргентинца с американской командой рассчитано до конца 2025 года.