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США. МЛС

Месси высказался о возможном завершении карьеры

27 Марта 2024 • 12:39 Комментировать

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, когда может завершить профессиональную карьеру.

Форвард отметил, что это случится в тот момент, когда он почувствует, что больше не сможет получать удовольствие от игры и не сможет помогать партнёрам на поле, к тому же он считает себя самокритичным, поэтому знает, когда ему хорошо, а когда плохо.

«Когда я почувствую, что пришло время принять это решение, я приму его, не задумываясь о возрасте. Если я буду чувствовать себя хорошо, я постараюсь продолжать играть, потому что это то, что я люблю и умею делать», — цитирует Месси из подкаста Big Time AS.

Напомним, что соглашение 36-летнего аргентинца с американской командой рассчитано до конца 2025 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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