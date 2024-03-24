Тренер команды Месси - о разгроме 0:4: «Соперник был лучше от начала и до конца»

В поединке регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на выезде встречался с «Нью-Йорк Ред Буллз». Команда из Флориды потерпела разгромное поражение со счетом 0:4.
«Соперник был лучше от самого начала и до конца. Для нас это неожиданный результат. Однако сейчас только старт сезона. Мы вынуждены менять состав команды от игры к игре», - передает слова аргентинского специалиста пресс-служба клуба.
Стоит отметить, что в прошедшей встрече не принимал участия звездный нападающий Лионель Месси. 36-летний футболист находится в лазарете из-за повреждения.
После шести матчей «Интер Майами» находится на второй строчке в таблице Восточной конференции.
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