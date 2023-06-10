Руни: «Не стоит ждать, что Месси сразу разорвёт МЛС»

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал переход нападающего Лионеля Месси в «Интер» Майами.

«Переход Месси — это отлично для МЛС, но это сложная лига. Месси будет непросто адаптироваться, весь футбол здесь немного отличается. Не стоит ждать, что он сразу разорвет лигу», — заявил Руни Goal.

Напомним, последние два года 35-летний аргентинец защищал цвета «ПСЖ», однако покинул французский клуб этим летом на правах свободного агента.

В минувшей кампании Месси забил 21 мяч и записал на свой счет 20 результативных передач в 41 матче с учетом всех турниров. Контракт футболиста с «Интером» рассчитан на три года.