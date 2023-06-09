В скором времени Лионель Месси присоединится к «Интер Майами». О переходе звёздного футболиста в клуб МЛС уже было объявлено.

Как сообщает Sky Sports, Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом в Майами с годовым доходом в 43 миллиона фунтов. На втором месте окажется баскетболист Джимми Батлер (30 миллионов фунтов), а на третьем - Тайрик Хилл из американского футбола (24 миллиона фунтов).

Напомним, что последние два сезона Лионель Месси провёл в «ПСЖ». Ранее же аргентинец всю карьеру проводил в «Барселоне».