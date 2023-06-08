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США. МЛС

За какие трофеи Месси будет бороться в США

08 Июня 2023 • 23:05 Комментировать

Лионель Месси объявил о своём переходе в «Интер Майами». Это молодой клуб, который проводит только четвёртый сезон в МЛС. За что же Месси будет бороться в США со своей новой командой? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает перспективы звёздного аргентинского футболиста.

Как выступал в МЛС «Интер Майами»

«Интер Майами» дебютировал в МЛС в 2020 году. В первом сезоне команда заняла 10-е место в своей конференции и получила право выступить в предварительном раунде плей-офф. Там «цапли» проиграли «Нэшвиллу» без шансов – 0:3.

Во втором сезоне МЛС «Интер Майами» финишировал на 11-й строчке в своей конференции и в плей-офф не пробился. А вот в сезоне 2022 года «цапли» заняли шестую позицию и получили право выступить в первом раунде плей-офф. Там команда из Майами долго сопротивлялась в дуэли с «Нью-Йорк Сити» (с действующим на тот момент чемпионом), но всё же пропустила три гола во втором тайме и проиграла 0:3.

Как сейчас выступает в МЛС «Интер Майами»

Лионелю Месси придётся вытаскивать «Интер Майами». Прямо сейчас команда занимает последнее место в турнирной таблице восточной конференции МЛС. Правда, впереди ещё много матчей – регулярный чемпионат лишь пересекает экватор. От девятого места, которое даёт право на стыковой матч за право выступить в первом раунде плей-офф «Интер Майами» отстаёт всего лишь на шесть зачётных баллов.

За какие трофеи будет бороться Месси

«Интер Майами» - молодой клуб, который находится только на начальном этапе своего развития. Говорить о том, что в ближайшие годы команда сможет претендовать на чемпионство (а если быть точнее, то на кубок МЛС, который получает победитель плей-офф), нельзя. Конечно, Месси даст серьёзный толчок команде, но вряд ли один звёздный игрок сможет затащить команду слишком высоко. Других звёзд в «Интер Майами» сейчас нет – если брать все 29 команд МЛС, то «цапли» занимают 24-е место по стоимости состава (до прихода Месси). Правда, разрывы в стоимости здесь минимальные, и это тоже можно учитывать.

Побороться за кубок МЛС в ближайшие годы «Интер Майами» даже с Месси в составе поможет только чудо. При этом с Лео «цапли» вполне могут рассчитывать забраться хотя бы в полуфинал или финал своей конференции в плей-офф.

А вот на победу в открытом Кубке США с Месси «Интер Майами» в ближайшие годы вполне может рассчитывать. В прошлом году «цапли» впервые участвовали в этом турнире (в 2020 и 2021 годах он не проводился из-за пандемии). Они вылетели в 1/8 финала, уступив «Орландо Сити» - будущему победителю – в серии одиннадцатиметровых ударов. В текущем же розыгрыше турнира «Интер Майами» уже добрался до полуфинала, где в августе сыграет с «Цинциннати». Вторую пару полуфиналистов составят «Хьюстон Динамо» и «Реал Солт-Лейк». Словом, Месси уже в этом году имеет шансы поднять над головой трофей в США.

Также «Интер Майами» в этом году дебютирует в Кубке лиг. Впервые в нём выступят все 47 команд МЛС и чемпионата Мексики. Правда, на победу в этом турнире в этом году у команды Месси высоких шансов нет. Но звёздный аргентинец и его новые одноклубники будут бороться в надежде сотворить сенсацию.  

Александр Тихий

Зачем Месси перешёл в США: деньги или секретный план

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