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США. МЛС

Биджиев: «Для Месси переход в «Интер Майами» не шаг назад» эксклюзив

08 Июня 2023 • 14:59 Комментировать (1)

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 35-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси из «ПСЖ» и «Интер Майами».

- Нельзя сказать, что Месси не смог себя проявить в «ПСЖ». Если в «Барселоне» он находился с детства, и там, в общем-то, был его родной дом, то переход в «ПСЖ» стал для него сменой не только команды, но также страны, языка и всей обстановки. Парижский клуб выиграл чемпионат Франции, но другое дело, что для его владельцев мечтой является победа в Лиге чемпионов. Хотя я не думаю, что уход Месси связан с тем, что «ПСЖ» не выиграл Лигу чемпионов. Скорее всего, ему самому захотелось сменить обстановку. Как бы мы ни хотели обратного, есть возраст, с которым приходится считаться.

Переход Месси в «Интер Майами» стал неожиданным – во всяком случае, для болельщиков. В идеале он вернулся бы обратно в «Барселону», но оказалось, что это нереально из-за финансового fair play. С другой стороны, начали мощную работу на трансферном рынке клубы из Саудовской Аравии с целью повышения уровня своего чемпионата и внимания к нему. По тем сообщениям, которые мы получали из прессы, казалось, что Месси окажется или там, или в Катаре, откуда владельцы «ПСЖ». Чемпионат МЛС тоже набирает обороты, там достаточно много болельщиков приходит на каждый матч, и туда перебралось много звёзд из Европы, просто мы получаем оттуда не так много информации.

Видимо, совпало желание самого Месси и владельцев «Интер Майами». Приход Лионеля туда даст толчок дальнейшему развитию футбола в Штатах, повысит зрительский интерес как к «Интеру Майами», так и ко всей лиге МЛС. Шаг ли это назад для Месси? Я бы не говорил в таком ключе. Безусловно, играя за «Барселону» и «ПСЖ», Месси выступал в элите мирового футбола. Но человек уже всего добился на этом поприще, несколько раз становился обладателем «Золотого мяча», выиграл чемпионат мира. Месси один из самых легендарных футболистов всех времён. Нельзя осуждать его за то, что он поехал играть в МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси МЛС Хасанби Биджиев Интер Майами
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Комментарии (1)
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Alex1972
08 Июня 2023 в 15:07
Прям слязу выдавил...🥲.. А-ха-ха-ха..
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