Бунт в Торонто - Бернардески и Инсинье требуют увольнения тренера

Не лучшим образом идут дела Федерико Бернардески и Лоренцо Инсинье в «Торонто». Они переходили в МЛС в надежде на то, что в этом чемпионате удастся бороться за награды, но вместо этого команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Бернардески и Инсинье, хорошо знакомые с качественным европейским футболом, уверены в том, что причина - в тренере.

Как уточняет The Athletic, они возглавили «бунт» против главного тренера клуба Боба Брэдли, добиваясь его отставки. При этом Инсинье не ладит с тренером больше, чем более дипломатичный Бернардески - в случае Лоренцо конфронтация носит открытый характер.