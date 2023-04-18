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США. МЛС

Вела побил рекорд Ибрагимовича

18 Апреля 2023 • 13:07 Комментировать
Лос-Анджелес Гэлакси
2:3
Лос-Анджелес
окончен

Мексиканский нападающий Карлос Вела стал главной звездой дерби Лос-Анджелеса, обеспечив своему клубу «Лос-Анджелес» победу над земляками из «ЛА Гэлакси». Матч закончился со счетом 3:2, а Вела забил два мяча и сделал голевую передачу на своего партнера.

И побил, таким образом, рекорд Златана Ибрагимовича по количеству голов в лос-анджелесовском «эль класико». Теперь у него десять голов, в то время как у выступавшего за «Гэлакси» в период 2018-2019 Ибрагимовича остались восемь мячей.

Однако Веле, конечно же, потребовалось больше лет - он выступает в «Лос-Анджелесе» уже пять лет, с 2018 года. Ранее он успел поиграть за такие клубы, как «Арсенал» и «Реал Сосьедад». 

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Карлос Вела Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес
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