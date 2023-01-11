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США. МЛС

Лахиялов: «Бэйл не был одержим рекордами, победами, голами и передачами» эксклюзив

11 Января 2023 • 09:59 Комментировать

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал объявление полузащитника «Лос-Анджелеса» Гарета Бэйла о завершении игровой карьеры.

- Это не тот случай, когда мы можем сказать, что возраст берет своё. Бэйлу всего лишь 33 года, и он мог бы ещё год-два поиграть в футбол. Если не на самом высоком уровне в топовых чемпионатах, то он мог бы с лёгкостью оставаться в МЛС или поехать играть куда-нибудь на Восток. Но я всегда говорю, что у спортсмена для выступлений должны быть две составляющие – спортивная и финансовая мотивация. Я думаю, ни того, ни другого у Бэйла в последнее время не было. Своим переходом в «Реал» он финансово обеспечил себя прилично, ну и спортивная мотивация у него в последние годы была не на самом высоком уровне. Мы не можем сказать, что Бэйл в это время был одержим рекордами, победами, голами, результативными передачами. Он так потихоньку-потихоньку готовился к завершению карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Гарет Бэйл Шамиль Лахиялов МЛС Лос-Анджелес
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