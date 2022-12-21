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США. МЛС

Стали известны кандидаты на звание футболиста года в Канаде

21 Декабря 2022 • 19:04 Комментировать (1)

Стали известны три претендента, которые поборются за звание лучшего футболиста 2022 года в Канаде. Первый и самый знаменитый кандидат – защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис. Второй – форвард французского «Лилля» Джонатан Дэвид. Третим стал полузащитник «Порту» Стивен Эуштакиу.

Отметим, что последние два года награду завоёвывал Альфонсо Дэвис.

На чемпионате мира в Катаре сборная Канады не вышла из группы и заняла последнее место квартета F. Более того, североамериканцы ни разу не выиграли, потерпев три поражения от команд Хорватии, Бельгии и Марокко. Однако канадцы смогли забить первый гол в истории страны на мундиалях.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Канады Альфонсо Дэвис Джонатан Дэвид Стивен Эуштакиу
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Комментарии (1)
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NOBODY
21 Декабря 2022 в 19:07
Стало известно, кто поборется за звание футболиста года в Канаде -----
а выиграет разумеется Месси - он же лучий в мире и так заслуживает и эту награду....
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