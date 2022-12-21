Стали известны кандидаты на звание футболиста года в Канаде

Стали известны три претендента, которые поборются за звание лучшего футболиста 2022 года в Канаде. Первый и самый знаменитый кандидат – защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис. Второй – форвард французского «Лилля» Джонатан Дэвид. Третим стал полузащитник «Порту» Стивен Эуштакиу.

Отметим, что последние два года награду завоёвывал Альфонсо Дэвис.

На чемпионате мира в Катаре сборная Канады не вышла из группы и заняла последнее место квартета F. Более того, североамериканцы ни разу не выиграли, потерпев три поражения от команд Хорватии, Бельгии и Марокко. Однако канадцы смогли забить первый гол в истории страны на мундиалях.