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США. МЛС

​Глава МЛС высказался о возможном приезде Месси

25 Ноября 2022 • 13:59 Комментировать

Руководитель МЛС Дон Гарбер сказал несколько слов о возможном приезде звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Интерес к Месси был. Мы очень верим в формальность правил. Сейчас у него есть контракт, и он должен решить, что он собирается делать дальше.

Было бы великолепно, если бы Месси оказался в нашей лиге. Игрок такого уровня дал бы толчок всей экосистеме нашей страны. Я не удивлюсь, если слухов, в частности о Месси, будет становиться больше», - высказался Гарбер для Sky Sports.

В настоящий момент Лионель Месси выступает за «ПСЖ» во Франции. Действующий контракт аргентинца рассчитан до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси МЛС Дон Гарбер
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