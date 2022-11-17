Бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато решил сменить клуб, он попрощался с «Орландо Сити». Однако где он будет выступать, пока что не сообщается, 33-летний Пато еще не выбрал свой новый клуб.

- Это история, которая навсегда останется в моем сердце. Спасибо всем болельщикам, которые были со мной. Я останусь болельщиком «Орландо», - цитирует слова Пато Tuttosport.

Пато выступал за «Орландо» с 2021 года, ранее в его карьере были выступления за такие клубы, как «Милан», английский «Челси» и испанский «Вильярреал». Он провел 27 матчей за сборную Бразилии, забив при этом десять мячей.