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США. МЛС

​Фил Невилл продлил контракт с «Интер Майами» официально

07 Ноября 2022 • 17:38 Комментировать

«Интер Майами» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с Филом Невиллом. 45-летний англичанин будет руководить командой в следующем сезоне.

Под руководством Невилла в завершившемся сезоне «Интер Майами» смог пройти в плей-офф МЛС. Правда, там команда вылетела на первом же этапе.

«Для меня большая часть оставаться в «Интер Майами. Думаю, мы находимся в начале периода роста этого клуба. Мы добились серьёзных успехов за эти два года, но работа ни в коем случае не завершена. В 2022 году мы финишировали шестыми, вышли в плей-офф. Но это не успех, а прогресс. От нас ожидают победы», - сказал Невилл.

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Евро-Футбол.Ру,
Фил Невилл Интер Майами
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