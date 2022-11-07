«Интер Майами» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с Филом Невиллом. 45-летний англичанин будет руководить командой в следующем сезоне.

Под руководством Невилла в завершившемся сезоне «Интер Майами» смог пройти в плей-офф МЛС. Правда, там команда вылетела на первом же этапе.

«Для меня большая часть оставаться в «Интер Майами. Думаю, мы находимся в начале периода роста этого клуба. Мы добились серьёзных успехов за эти два года, но работа ни в коем случае не завершена. В 2022 году мы финишировали шестыми, вышли в плей-офф. Но это не успех, а прогресс. От нас ожидают победы», - сказал Невилл.