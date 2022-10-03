​Игуаин: «Я очень страдал из-за комментариев в социальных сетях»

В понедельник известный нападающий Гонсало Игуаин дал пресс-конференцию. Аргентинец объявил, что завершит карьеру после завершения текущего сезона МЛС с «Интер Майами».

В ходе общения с журналистами Игуаин затронул тему социальных сетей.

«Вы не представляете, какой ущерб наносят комментарии в социальных сетях. Я очень страдал из-за этого, но моя семья помогала мне. Так что люди должны думать, прежде чем что-то писать в социальных сетях. Это действительно серьёзный вопрос», - высказался Игуаин.

Стоит сказать, что футболисты после неудачных матчей нередко сталкиваются с негативом в социальных сетях. Иногда в комментариях фанаты переходят всякие рамки дозволенного.