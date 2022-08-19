Игуаин засомневался в том, что Месси окажется в МЛС

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин еще недавно выражал большой энтузиазм в связи со слухами о том, что его соотечественник Лионель Месси может перебраться в североамериканскую серию МЛС. Но сейчас он засомневался в этом и не уверен, что это когда-нибудь случится.

- Я давно не разговаривал с Лео. У него есть контракт с Парижем. Не уверен, что он в итоге появится тут. Впрочем, я лично уже имел возможность поиграть с ним вместе, ведь мы девять лет выступали в аргентинской сборной, - цитирует Игуаина испанское издание AS.

Напомним, что в начале августа исполнился год с того момента, как Лионель Месси перебрался в Париж.