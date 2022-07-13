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США. МЛС

Руни: «МЛС - это не шаг назад...»

13 Июля 2022 • 10:41 Комментировать
Ди Си Юнайтед
...
Коламбус Кру
Через 12 ч. 50 мин.

Бывший нападающий Уэйн Руни начинает новый этап своей тренерской карьеры после расставания с «Дерби Каунти» - он устроился в МЛС и теперь тренирует «ДиСи Юнайтед». Руни считает новый этап своей карьеры очень важным и не согласен с высмеивающими его публикациями в английской прессе.

- Я видел некоторые публикации, особенно в Англии, где мое решение называлось шагом назад. Считаю это неуважением к чемпионату, да и к себе также. Когда я был игроком, известным на весь мир, у меня был выбор, куда уходить. Когда ты начинаешь карьеру в качестве тренера, выбор меньше. Я не считаю это шагом назад, я смогу развиваться тут как тренер, - заявил Руни в интервью клубной пресс-службе.

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Уэйн Руни ДС Юнайтед
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