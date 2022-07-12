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США. МЛС

Руни официально возглавил новый клуб официально

12 Июля 2022 • 21:27 Комментировать
Ди Си Юнайтед
...
Коламбус Кру
14.07 03:00

Английский наставник Уэйн Руни представлен в качестве нового главного тренера «Ди Си Юнайтед».

Американский клуб объявил о заключении договора с 36-летним англичанином, недавно покинувшим пост в «Дерби Каунти». Ранее Руни уже представлял цвета «Ди Си Юнайтед» как игрок, выступая за команду с 2018 по 2019 год.

Напомним, что Уэйн Руни не сумел спасти «Дерби Каунти» от вылета из Чемпионшипа по итогам прошедшей кампании. Клуб был оштрафован на 21 очко из-за финансовых трудностей, заняв в итоге предпоследнее место. В июне бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» по собственному желанию покинул должность рулевого «баранов».

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Ди Си Юнайтед
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