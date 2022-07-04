Нападающий «Ювентуса» продолжит карьеру в американской МЛС

23-летний форвард сборной Албании Джакомо Вриони перешел в клуб МЛС. Журналист Николо Скира сообщает, что трансфер игрок обошелся «Нью-Инглэнд Революшн» в четыре миллиона евро. Скира отмечает, что руководство клуба и представители игрока смогли в короткие сроки придти к компромиссу по трудовому соглашению.

В минувшем сезоне Джакомо Вриони выступал на правах арендного соглашение за австрийский «Тироль».

Футболист с 19 забитыми голами разделил пальму первенства в гонке бомбардиров чемпионата Франции с Каримом Адейеми, который в мае также сменил прописку, перебравшись в дортмундскую «Боруссию».